Milan, sprint per un difensore dalla Serie A: giovane, duttile e con potenziale

Emergenza difesa in casa Milan. I tifosi rossoneri si sono abituati, ormai da diverse settimane a vedere il reparto arretrato falcidiato tanti e ripetuti infortuni. Stefano Pioli sta facendo i salti mortali per piazzare una linea difensiva che possa difendere al meglio l’area di Maignan. Con Tomori, Kalulu e Thiaw lungodegenti, ai quali si sono uniti Kjaer (oggi recuperato), Pellegrino (quasi rientrato), il Milan ha avuto l’intero pacchetto dei centrali ai box. Aggiungiamoci anche Caldara, fermo anch’esso seppur fuori dal progetto.

Il Milan ha provato a giocare a 3 con Krunic o Pobega come braccetti, poi a 4 con Theo Hernandez adattato centrale e Florenzi a sinistra, ha fatto esordire il giovane Simic dalla Primavera. Il tutto per arrivare alla sessione di mercato invernale e sperare in possibili rinforzi.

Milan, occhi su Filippo Terracciano del Verona

Dopo aver richiamato Gabbia dal prestito al Villarreal, i rossoneri stanno sondando il terreno per un nuovo profilo, giovane e italiana, soprattutto duttile, in modo da trovare la soluzione a due problemi con un solo calciatore. Il nome sul taccuino della squadra mercato rossonera è quello di Filippo Terracciano, giovane esterno difensivo del Verona in grado di disimpegnarsi su entrambe le fasce, all’occorrenza anche a centrocampo e da centrale.

In questo modo, non soltanto il Milan avrebbe numericamente un terzino in più (ad oggi il sostituto di Theo Hernandez è il primavera Bartesaghi, seppur giochi Florenzi adattato), ma all’occorrenza anche un altro centrale. L’incontro con l’agente è avvenuto nel pomeriggio odierno ed è stato alquanto positivo. Il costo è di cica 6-7 milioni, non sono da escludere giovani contropartite o un pagamento dilazionato.