Calciomercato, scambio Belotti-Ikone? Barone allo scoperto

Nelle ultime ore è circolata una notizia sul possibile scambio di calciomercato tra Belotti e Ikone, rispettivamente attaccanti di Roma e Fiorentina. La situazione è ancora in alto mare e la trattativa si è raffreddata.

“Jonathan Ikoné non è sul mercato, non è in vendita. Non andrà alla Roma, rimane alla Fiorentina. Quindi, chiedo a tutta la tifoseria, di stare accanto al gruppo”. Sono le dichiarazioni di Joe Barone, direttore generale viola, nel corso della puntata odierna di “Buongiorno Viola Park”, sui canali social della società gigliata.

“Jonathan si è preso la responsabilità e il coraggio di tirare un rigore nella semifinale di Supercoppa con il Napoli in cui perdevamo 1-0, l’ha sbagliato e sono cose che hanno conseguenze. Ma il gruppo lo aiuta e lo ama, il mercato è fatto di dettagli e nei prossimi giorni ci sarà qualche nuova entrata”, conclude Barone.