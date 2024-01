Coppa d’Africa, scandalo Kanga Kaku: nato nel 1990, ma la madre è morta nel 1986

CalcioWeb

La Coppa d’Africa 2024 rischia di aprirsi con uno scandalo. Nella bufera è finito Guelor Kanga Kaku, centrocampista della Stella Rossa di Belgrado e della Nazionale del Gabon. La polemica riguarda l’identità del calciatore, con particolare attenzione ai dati anagrafici. Non sarebbe la prima volta che i dati relativi all’età di un calciatore africano vengono messi in discussione e risultino, effettivamente, falsi.

Coppa d’Africa, scandalo Kaku: qual è il suo anno di nascita?

Il giocatore ha dichiarato di essere nato l’1 settembre del 1990, ma secondo i registri della CAF sarebbe impossibile. Il motivo è inequivocabile: la madre sarebbe morta nel 1986. La Caf ha deciso di aprire un indagine.

Nel 2021, la federazione calcistica del Congo aveva esposto denuncia spiegando che il calciatore si chiamasse Guélor Kiaku Kiaku Kiangana, originario di Kinshasa, città congolese che metterebbe in dubbio anche le origini del calciatore che con il Gabon ha giocato 63 partite segnando 2 reti. La sua data di nascita, inoltre, dovrebbe essere il 5 ottobre del 1985 e avrebbe 5 anni in più, 38 e non i 33 attuali.