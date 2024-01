Coppa Italia, comunicate date e orari dei quarti di finale

CalcioWeb

In attesa della partita tra Juventus e Salernitana, in campo per l’ultima gara degli ottavi di finale, la Lega Serie A ha comunicato date e orario dei quarti di finale di Coppa Italia. Nel primo match sfida tra Fiorentina e Bologna, appuntamento a martedì 9 gennaio alle 21:00. Doppia sfida mercoledì 10 gennaio: prima Lazio-Roma alle ore 18:00, poi Milan-Atalanta alle 21:00. Chiude la gara di giovedì 11 gennaio alle 21:00 con la vincente di Juventus-Salernitana contro il Frosinone.

Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia

Fiorentina-Bologna, martedì 9 gennaio alle 21:00

Lazio-Roma, mercoledì 10 gennaio alle 18:00

Milan-Atalanta, mercoledì 10 gennaio alle 21:00

Vincente Juventus/Salernitana-Frosinone giovedì 11 gennaio 21:00