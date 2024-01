Cori razzisti contro Maignan: sbotta Salvini, la furia di Mbappé

CalcioWeb

Situazione delicatissima nel mondo del calcio dopo i cori razzisti contro il portiere Maignan in occasione della partita tra Udinese e Milan. “Vergognosi i cori di ieri e spero che il 2024 porti una nuova cultura e un nuovo spirito sportivo negli stadi. Spero che chi di competenza intervenga, ho visto la società dell’Udinese è già intervenuta con parole chiare, penso non si possa colpevolizzare intere città o società per pochi idioti”. E’ il commento di Matteo Salvini sui buu contro il portiere rossonero.

“Conto che si dibatta solo di eventi sportivi poi ieri abbiamo incredibilmente vinto a Udine, diciamo che questi scemi ci hanno portato fortuna. Maignan ha tutta la mia solidarietà da sportivo, tifoso, da italiano e da persona civile”.

Cori contro Maignan, la reazione di Mbappé

“Adesso basta”: è la condanna dalla Francia. “Sei molto lontano dall’essere solo Mike Maignan. Siamo tutti con te”, è il messaggio sui social del campione del Psg, Kylian Mbappè.

“Sempre gli stessi problemi e ancora nessuna soluzione. Hai il nostro pieno sostegno Mike Maignan”, ha aggiunto la Federcalcio francese sull’account X della Nazionale.