Cristiano Ronaldo non bada a spese: Porsche Cayenne e Rolex a parenti e amici | VIDEO

In attesa di tornare in campo con la maglia dell’Al-Nassr, il calciatore Cristiano Ronaldo continua a confermarsi un grande protagonista dentro e fuori dal campo. Il calciatore ex Juventus ha festeggiato il compleanno di mamma Dolores con una mega-festa a Medeira ed il regalo non è passato di certo inosservato: una Porsche Cayenne con tanto di fiocco rosso.

Il calciatore portoghese ha deciso di non risparmiarsi e un altro regalo è diventato virale sui social: in diversi video pubblicati sul web si vede CR7 regalare un rolex al cantante brasiliano Luan Santana, un amico d’infanzia del calciatore. “E’ il mio primo Rolex”, ha commento il cantante visibilmente sorpreso ed emozionato.

