CalcioWeb

Quella dei social sarà anche una fama effimera e passeggera, ma ‘perfette sconosciute’ possono diventare, in poco tempo, delle vere e proprie star in grado di mettere insieme centinaia di migliaia di follower e magari attirare l’interesse anche di qualche personaggio famoso. Il tutto puntando sul proprio look e alcune foto ‘accattivanti’ di alta qualità.

È questo il caso di Emily Pellegrini, giovane modella che, dallo scorso settembre, è sbarcata su Instagram e ha raggiunto in poco tempo quota 151.000 follower, fra i quali anche alcuni vip del pallone, tutti innamorati della sua bellezza che quasi non sembra vera. Togliete il quasi: Emily Pellegrini non è reale!

Chi è Emily Pellegrini? La modella creata con l’AI

Il “Daily Mail” ha raccontato la storia che c’è dietro la creazione della modella realizzata tramite AI (Artificial Intelligence). “Ho chiesto a Chat GPT quale fosse la ragazza dei sogni dell’uomo medio e mi ha risposto: con capelli castani lunghi e gambe lunghe, quindi gli ho detto di crearla esattamente in quel modo“, ha spiegato la sua creatrice al giornale.

“L’obiettivo era renderla simpatica e attraente. Volevo mantenerla il più reale possibile. Tramite il direct di Instagram ci sono personaggi davvero famosi, come calciatori, miliardari, combattenti di MMA e tennisti che la contattano. Pensano che sia reale. La invitano a Dubai per incontrarsi e mangiare nei migliori ristoranti“, ha continuato la donna.

Secondo la sua creatrice, Emily Pellegrini è diventata una fonte di guadagno in grado di fruttarle circa 10.000 euro a settimana. Diversi i calciatori e i vip che hanno perso la testa per lei: è stato fatto il nome di un amico di Cristiano Ronaldo e quello di un top player del calcio tedesco.

“Com’è possibile che una ragazza così bella non abbia un fidanzato?“, l’approccio del calciatore tedesco. “Non saprei…“, la risposta di Emily. “Hai WhatsApp? Hai WhatsApp? Hai WhatsApp?“, le richieste insistenti del ragazzo. “Per il momento utilizzo solamente Instagram e Fanvue” (una piattaforma simile ad OnlyFans dove si pubblicano contenuti erotici di donne dichiaratamente virtuali in cambio di denaro), ha risposto Emily.