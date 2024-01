Milan affamato, dopo 3 mesi di digiuno torna a vincere in trasferta: 0-3 all’Empoli | CLASSIFICA

CalcioWeb

Tre mesi senza vittorie in trasferta. Era dal 7 ottobre 2023, dallo 0-1 contro il Genoa, che il Milan non vinceva una gara lontano dalle mura amiche dello stadio Giuseppe Meazza. Nella prima gara del 2024 i rossoneri hanno spezzato il digiuno. Netto 0-3 dei ragazzi di Stefano Pioli contro un Empoli volenteroso ma quasi mai in grado, se non negli ultimi 15 minuti, di impensierire Maignan.

Milan cinico e deciso, fin dalle prime azioni. Al 12′ Loftus-Cheek riceve da Leao e batte Caprile con una conclusione a botta sicura. L’inglese procura anche il calcio di rigore del raddoppio con una rovesciata che Maleh intercetta con la mano: dal dischetto ci va Giroud che bacia la traversa per lo 0-2. Con in campo Jimenez, Bartesaghi e il rientrante Gabbia, il Milan soffre un po’ nel finale, ma tiene la porta blindata.

All’88’, con l’Empoli sbilanciato su corner, ultimo contropiede letale del Milan: Pulisic si invola in un 2 vs 2 con il giovane Chaka Traore che accompagna l’azione e viene premiato con l’assist per la rete dello 0-3 che chiude i conti. Per il giovane talentino ivoriano seconda rete in pochi giorni dopo il gol in Coppa Italia. Il Milan blinda il terzo posto e chiude il girone di andata con 39 punti, l’Empoli resta penultimo.

Classifica Serie A

I nter 48 Juventus 43 Milan 39 Fiorentina 33 Bologna 32 Atalanta 29 Roma 28 Napoli 28 Lazio 27 Monza 25 Torino 24 Genoa 21 Lecce 21 Sassuolo 19 Frosinone 19 Udinese 17 Cagliari 15 Verona 14 Empoli 13 Salernitana 12