Fiorentina scatenata, è caccia ai gol: doppia offerta da 20 milioni a Inter e Genoa

Il calciomercato invernale è ormai agli sgoccioli. Mancano poco meno di 2 giorni alla deadline rappresentate dalle ore 20:00 dell’1 febbraio, orario che rappresenta lo stop per le trattative in entrata per le squadre di Serie A. Ultimi movimenti nel massimo campionato, essenzialmente operazioni di puntellamento, come spesso accade, in Italia si spende poco nella finestra di riparazione. La Fiorentina però potrebbe invertire questo trend piazzando un gran colpo a ridosso del gong.

Calciomercato Fiorentina: Carboni e Gudmundsson nel mirino

Secondo “Sky Sport”, in serata la Fiorentina ha deciso di destinare 20 milioni di budget per un colpo utile a rinforzare il reparto offensivo. Il posto libero lasciato da Brekalo dovrebbe essere occupato da un calciatore di talento, in grado di portare estro e gol.

Due le offerte sul tavolo: la prima è stata destinata all’Inter per Valentin Carboni, giovane gioiello in prestito al Monza; la seconda al Genoa per Albert Gudmundsson, autentica rivelazione della prima parte di stagione con già 9 gol all’attivo. In entrambi i casa la risposta è stata abbastanza fredda dalle due controparti. La sensazione è che potrebbe esserci un rilancio nei prossimi giorni o al più se ne riparlerà in estate.