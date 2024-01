Gianni Rivera fa causa al Milan: il motivo della querelle

CalcioWeb

Gianni Rivera è una bandiera per il Milan con un passato importantissimo con la maglia rossonera caratterizzato da oltre 500 presenze e più di 120 gol. L’ex calciatore ha fatto causa alla sua ex squadra e nel mirino è finito il Museo San Siro che espone maglie e cimeli.

Intervistato da ‘Corriere.it’ ha dichiarato: “nessuno può usare la tua immagine senza chiedertelo. Diciamo che consegniamo la decisione dell’arbitro, cioè la Cassazione, alla verifica del Var… La Cassazione dice il Museo di San San Siro che ospita maglie e cimeli dei calciatori di Milan e Inter, quindi anche i miei, ha finalità didattiche ed educative: serve a far conoscere la Storia del club e i suoi protagonisti. Quindi niente ci è dovuto”.

Rivera continua: “il diritto di usare l’immagine altrui può cedere il passo a iniziative che abbiano valore storico o culturale ma non può certo essere una scusa per fare soldi con cose che non ti appartengono. Ce l’ho con tutti quelli che speculano su noi calciatori di ieri pensando di poter fare sempre quello che vogliono, per tutti i grandi campioni del passato usati a piacimento dal marketing di ieri e di oggi. La mia è una battaglia anche per i Mazzola, i Riva, i Boninsegna”.