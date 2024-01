Grande Fratello, chi è Blazej Augustyn? L’ex Serie A che ha tradito Monia La Ferrera

CalcioWeb

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023, andata in onda lunedì 8 gennaio, ha fatto capolino anche il calcio. Protagonista Monia La Ferrera, giovane e bella hostess siciliana, entrata da poco nella casa più spiata d’Italia. La ragazza ha parlato dei suoi problemi in ambito sentimentale confessando di essere stata tradita dall’ex marito. L’uomo in questione è Blazej Augustyn, calciatore polacco, ex conoscenza del calcio italiano.

Chi è Blazej Agustyn? L’ex marito di Monia La Ferrera

Agli appassionati di calcio, il nome di Blazej Agustyn non risulterà nuovo, pur non trattandosi di un top player. Classe 1988, di ruolo difensore centrale, Agustyn ha iniziato la sua carriera nel Bolton, in Inghilterra. La sua prima esperienza in patria è stata al Legia Varsavia. In Italia ha giocato in Serie A con la maglia del Catania, ma ha vestito anche le casacche di Rimini, Vicenza e Ascoli. Dal 2017 è tornato stabilmente in Polonia e attualmente gioca nel WKS Wierzbice.

Grande Fratello: Monia La Ferrera svela il tradimento di Agustyn

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Monia ha parlato dei tradimenti subiti dall’ex marito.. “Sono stata spesso sola. Era presente come padre ma non come compagno. Mi dispiace aver distrutto la mia famiglia ma mi sono fatta trattare male, sono rimasta per le bambine, poi ho detto basta. La botta di coraggio è arrivata quando mi sono detta: ma le mie figlie devono vedere questo?“.