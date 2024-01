L’ignoranza sugli spalti: la ‘parola’ che ha fatto infuriare Maignan

CalcioWeb

Il Milan vince l’anticipo della 21ª giornata del campionato di Serie A, ma i tre punti sono stati offuscati da un bruttissimo episodio sugli spalti. Solo per la cronaca la sfida al Bluenergy Stadium contro l’Udinese si è conclusa sul risultato di 2-3. Vantaggio dei rossoneri con Loftus-Cheek, poi i padroni di casa ribaltano tutto con Samardzic e Thauvin. Nel finale gli ospiti ribaltano tutto con Jovic e Okafor. Nel primo tempo il portiere Maignan ha abbandonato la porta per cori razzisti: “scimmia”, la frase che ha fatto infuriare l’estremo difensore.

“Deluso. Sono fiero di allenare un portiere come Maignan, gli ignoranti devono stare a casa”, le parole di Stefano Pioli.

Poi è lo stesso portiere a raccontare l’episodio: “al primo rinvio ho sentito dei versi di scimmia, poi è successo di nuovo e ho chiamato la panchina. Ho detto che così non si può andare avanti. Sono persone ignoranti. E’ giusto fischiare, ma questi sono brutti episodi. Servono sanzioni forti, questi tifosi non meritano di entrare in uno stadio”.