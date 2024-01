Frattesi manda in delirio San Siro: l’Inter supera un commovente Verona al 94′ | CLASSIFICA

CalcioWeb

L’Inter si salva al 94′ contro un avversario commovente, l’Hellas Verona. E’ andata in archivio la partita di San Siro della 19ª giornata del campionato di Serie A e la sfida per i padroni di casa è stata più difficile del previsto. Un gol in pieno recupero regala tre punti importantissimi alla squadra di Simone Inzaghi.

Lautaro Martinez torna dal primo minuto dopo l’infortunio, in coppia il solito Thuram. Gli ospiti rispondono con Ngonge e Djuric. La prima occasione è per Suslov, il portiere Sommer si salva. L’Inter entra in partita e sblocca il risultato al 13′: Mkhitaryan serve un pallone perfetto a Lautaro Martinez e il ‘Toro’ non sbaglia. Si va all’intervallo sull’1-0 con il risultato sempre in bilico.

In avvio di ripresa Lautaro Martinez trova la doppietta personale, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Calhanoglu sfiora il palo, poi i cambi fanno la differenza. Entrano Dimarco, Arnautovic e Henry. Al 74′ è proprio Henry a superare Sommer per il pareggio. L’Inter spinge, Arnautovic si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato e clamorosamente ‘para’ un tiro pericoloso verso la porta. In pieno recupero Frattesi fa esplodere San Siro per 2-1. Finita? Macchè? Al 99′ Henry sbaglia clamorosamente il rigore, il tiro si stampa sul palo.

La classifica

Inter 48

Juventus 43

Milan 36

Fiorentina 33

Bologna 32

Atalanta 29

Roma 28

Napoli 28

Lazio 27

Torino 24

Monza 22

Genoa 21

Lecce 20

Frosinone 19

Udinese 17

Sassuolo 16

Verona 14

Cagliari 14

Empoli 13

Salernitana 12