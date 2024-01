L’ultima missione di Ivan Hasek: è il nuovo Ct della Repubblica Ceca

CalcioWeb

Inizia una nuova missione per Ivan Hasek, allenatore classe 1963. Il 60enne è stato nominato ct della Repubblica Ceca e guiderà la nazionale a Euro 2024 in Germania. Il girone non si preannuncia per nulla facile contro avversari del calibro di Portogallo, Turchia e un’altra squadra qualificata.

Hasek sostituisce Jaroslav Silhavy, dimessosi dopo la qualificazione agli Europei, e ha firmato il contratto fino a novembre 2025. Nel ruolo di allenatore di club, Hasek ha vinto due titoli nazionali con lo Sparta Praga nel 2000 e nel 2001. Poi le esperienza in Francia e negli Emirati Arabi. Nel 2021 è stato nominato Ct del Libano.

Ex centrocampista, nel corso della carriera da calciatore ha indossato le maglie di Sparta Praga, Strasburgo, Hiroshima, JEF United e ancora Sparta Praga. Dal 1999 ha intrapreso la carriera da allenatore proprio dallo Sparta Praga, poi le esperienze con Strasburgo, Vissel Kōbe, Al-Wasl, Saint-Étienne, Al-Ahli, Repubblica Ceca, Al-Hilal, Qatar SC, Fujairah, Emirates e Libano.