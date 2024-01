Prigione dorata, Henderson vuole lasciare l’Arabia Saudita: pronta battaglia milionaria

CalcioWeb

Jordan Henderson è stato uno dei trasferimenti estivi verso l’Arabia Saudita che ha fatto più discutere. Non per i costi e nemmeno per la qualità del giocatore che, seppur uno dei centrocampisti più iconici del calcio inglese, a 33 anni, era stato relegato a un ruolo di secondo piano nel Liverpool.

A far discutere erano state le critiche rivolte dalla comunità LGBTQ+ al calciatore, in passato spesso in prima linea per le battaglie arcobaleno, considerato un paladino dei diritti della libera sessualità, trasferitosi in un paese che punisce come reato l’omosessualità. Henderson è stato addirittura fischiato nelle ultime gare della nazionale inglese.

Cosa l’ha convinto? La presenza di Steven Gerrard, ex compagno al Liverpool, oggi allenatore dell’Al-Ettifaq, ma anche quella di Ian Foster, assistente di Gerrard, l’uomo decisivo nel trasferimento. I 22 milioni a stagione per 3 anni sono stati, ovviamente, il motivo principale per il sì. Eppure, oggi Henderson vorrebbe tornare in Inghilterra o in Europa.

Jordan Henderson vuole lasciare l’Arabia Saudita

Dopo appena 6 mesi passati in Arabia Saudita, Jordan Henderson vorrebbe andarsene al più presto. La squadra non gira: 8 gare senza vittorie e 28 punti di distacco dall’Al-Hilal capolista. Ian Foster ha già fatto le valigie per tornare in Inghilterra ad allenare il Playmouth Argyle in Championship. E la ristrettezze sociali dell’Arabia Saudita hanno già creato un po’ di malcontento in più di uno ‘straniero’.

Quella di Henderson rischia di diventare una prigione dorata. Nel suo contratto c’è una clausola che gli permette di ottenere i 22 milioni annui esentasse, a patto che resti in Arabia per 2 stagioni. Se dovesse andar via prima, la tassazione sarebbe alquanto pesante (si parla di milioni). E non è tutto. L’Al-Ettifaq ha sborsato 15 milioni per il suo cartellino: difficile che lo lasci andare via con una certa facilità.