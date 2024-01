Lazio, Sarri scatenato: dal terreno dell’Olimpico alla Supercoppa

CalcioWeb

La Lazio non si ferma più e torna pienamente in corsa per le posizioni altissime della classifica in Serie A. La gara della 20ª giornata contro il Lecce si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol realizzato da Felipe Anderson.

Il tecnico Maurizio Sarri, ai microfoni dei giornalisti, non ha risparmiato qualche polemica. “Prendi i soldi e scappa”: sono le dichiarazioni del tecnico biancoceleste sulla formula della Supercoppa, in programma a Riad da giovedì. “E’ il segno di un campionato che ha bisogno di soldi e lo cerca nelle maniere meno opportune. La finale di FA Cup si gioca da 120 anni a Wembley… Questo è tutto fuorché sport, è ‘prendi i soldi e scappa’, in maniera miope. La finale di FA Cup si gioca nello stesso posto da 120 anni. Noi si va a elemosinare in giro per il mondo. Con tutti i problemi che ci sono, si fa la Supercoppa a 4… Se il calcio moderno è questo, sono felice di essere vecchio”.

Infine le critiche sul terreno di gioco dell’Olimpico: “non mi vengono aggettivi, è un terreno ingiocabile. E’ dipinto, manca l’erba in molti punti. Tutte le squadre che vengono a giocare qui, da 1 a 5, danno come valutazione 0. Questo è un campo da amatori; è imbarazzante che il calcio italiano sia ridotto così, poi è chiaro che all’estero non ti guarda nessuno. Non ci sono soldi per fare gli stadi e lo capisco, ma che non ci siano per rifare un manto erboso, non lo capisco”.