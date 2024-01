Manchester United scatenato: pronto l’acquisto di un… campo da golf

CalcioWeb

La prima parte di stagione del Manchester United è stata ben al di sotto delle aspettative e la settima posizione in Premier League non rispecchia le ambizioni di un club ricchissimo. Proprio la proprietà continua a studiare le mosse per il futuro e le intenzioni sono sempre più importanti.

Secondo le ultime notizie una delle prossime mosse sarà l’acquisto dell’High Legh Park Golf Club di Knutsford, in Inghilterra, con al proprio interno un centro di allenamento all’avanguardia. Come riporta il ‘Daily Mail‘, sono in corso trattative per comprare un campo da golf costituito da 18 buche, un altro da 9 e un campo pratica illuminato.

L’High Legh Park Golf Club si trova a circa 30 chilometri da Manchester ed è stato acquistato dall’American Golf nel 2021 per 2,7 milioni di sterline. Nel 2023 è stato messo in vendita ed i Red Devils fiutano l’affare.