Continua il programma della 22ª giornata del campionato di Serie A e allo stadio San Siro sono in campo Milan e Bologna. La squadra di Stefano Pioli è tornata pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto e l’occasione di accorciare sulla Juventus (dopo il passo falso contro l’Empoli) è ghiotta.

Al 16′ i calciatori si sono fermati ed il match interrotto per qualche secondo. Il motivo? Un omaggio al portiere rossonero Mike Maignan, vittima nella scorsa giornata di episodi di razzismo dai tifosi dell’Udinese. Tutto il pubblico si è alzato in piedi e ha illuminato San Siro con i cellulari.