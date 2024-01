Milan-Roma, Mourinho sincero: “ieri riunione dura soprattutto per qualcuno”

“Affrontiamo una squadra che gioca per il titolo, che lo ha vinto due anni fa. Ovviamente sembra che la distanza di punti tra loro e Juventus e Inter non sia facile da colmare, ma è quella squadra lì, che ha perso qualche giocatore importante per infortunio nella zona difensiva ma ha preso Terracciano e Gabbia. Metteranno tutto su questa partita, conoscono le nostre difficoltà, sembra che le sappiano tutti. Ho parlato con qualche giocatore dell’atteggiamento e non ho nessun tipo di problema perché ho grande rispetto e lealtà nel confronto con loro, non c’è niente che qualche persona possa o vorrebbe dire ai miei giocatori che non ho detto. Per me è una cosa molto, molto chiara, le difficoltà sono vere ma non devono essere un modo per giustificare il fatto che si possa fare di più. Su questo non mi risparmio, mi risparmio davanti a voi, so come funziona nel calcio… Ieri la riunione è stata dura, specialmente per qualcuno. Poi c’è stato l’allenamento con 6 giocatori. Difficile lavorare in campo e cercare di migliorare le cose… Il messaggio è rimasto lì, c’è gente che obbligatoriamente dal punto di vista individuale deve dare di più”, ha concluso.