Milan-Roma: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Milan e Roma chiudono il programma domenicale della 20ª Giornata di Serie A. Le due squadre, eliminate dalla Coppa Italia, non stanno vivendo un grande momento. In casa rossonera ogni passo falso mette Pioli sulla graticola: un passo falso contro la Roma vorrebbe dire abbandonare le flebili possibilità di rientrare in lotta per lo scudetto. Anche Josè Mourinho è sulla graticola: i derby persi lo condannano, il ritardo in campionato, in virtù di un altro stop, potrebbe rivelarsi complicato da colmare. Vediamo i dettagli della sfida.

Milan-Roma: probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Florenzi, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori

All. Pioli

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kristiansen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Abraham, Aouar, Dybala, Renato Sanches, Smalling, Ndicka

All. Mourinho

Milan-Roma: orario

La partita fra Milan e Roma, valevole per la 20ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 14 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Milan-Roma: pronostico

Sfida fra le deluse della Coppa Italia. Tre punti pesanti per i destini di entrambe, non solo in ottica classifica con il Milan che vuole blindare il terzo posto e la Roma che deve rincorrere la zona Europa, ma anche e soprattutto per gli ambienti. Tanto Pioli quanto Mourinho sono sempre sulla graticola: una sconfitta ne complicherebbe il presente e il futuro, soprattutto sponda giallorossa. Ci fidiamo dell’attacco del Milan, unico reparto al completo: Multi Gol 1-3 Casa.

Milan-Roma: diretta tv

Milan-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).