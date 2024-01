Monza-Inter: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Il titolo di Campione d’Inverno è già in archivio. L’Inter non vuole abbassare la guardia, specialmente dopo il sofferto successo contro il Verona, e sa che la Juventus attende solo un suo passo falso. I nerazzurri, nella 20ª Giornata di Serie A, sono ospiti del Monza: trasferta difficile, ma dalla quale i ragazzi di Simone Inzaghi vogliono uscire con 3 punti. Vediamo i dettagli della partita.

Monza-Inter: probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; Mota.

Squalificati: Gomez | Indisponibili: Caprari, Di Gregorio, Machin

All. Palladino

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cuadrado

All. S. Inzaghi

Monza-Inter: orario

La partita tra Monza e Inter, valevole per la 20ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 13 gennaio, alle ore 20:45, presso l’U-Power Stadium di Monza.

Monza-Inter: pronostico

Sfida intrigante quella tra Monza e Inter. I nerazzurri, Campioni d’Inverno, vogliono continuare a macinare punti, blindare il primato e tenere dietro la Juventus. Giocare all’U-Power Stadium di Monza non è però semplice (solo 2 sconfitte casalinghe), chiedere proprio ai bianconeri che sono riusciti a passare solo a tempo scaduto. L’Inter dovrà mettercela tutta ed evitare flessioni in stile Verona: 2.

Monza-Inter: diretta tv

Monza-Inter sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).