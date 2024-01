Napoli-Salernitana, Inzaghi sbotta: “siamo sempre penalizzati”

CalcioWeb

La prima partita della 20ª giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Salernitana si è conclusa sul risultato di 2-1. Partenza sprint della squadra di Filippo Inzaghi che passa in vantaggio con un gol bellissimo di Candreva, nei secondi finali del primo tempo il pareggio di Politano. Nella ripresa il gol del difensore Rrahmani per il definitivo 2-1.

Al fischio finale si è registrata la furia di Filippo Inzaghi per le decisioni arbitrali del direttore di gara: “non meritavamo di perdere, siamo sempre penalizzati. E’ ora di avere rispetto della Salernitana. Io sono stato ammonito senza motivo ed ero diffidato, non va bene. Esigono rispetto e io voglio rispetto per me, per la Salernitana e per i calciatori. Facciamo grandi sacrifici, facciamo grandi partite e vogliamo perdere in modo giusto”.