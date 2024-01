Napoli, Samardzic può risolvere tutti i problemi di Walter Mazzarri

CalcioWeb

Il Napoli è in grossa difficoltà e il rendimento della scorsa stagione è un lontanissimo ricordo. La stagione è stata condizionata dalle scelte discutibili sul fronte allenatore e il ribaltone in panchina con l’arrivo di Walter Mazzarri non ha portato i frutti sperati. Il grande ex non ha cambiato volto alla squadra e gli ultimi risultati tra campionato e Coppa Italia hanno fatto scattare un altro campanello d’allarme.

Il presidente De Laurentiis ha deciso di correre ai ripari ed è vicinissimo un colpo molto importante sul fronte calciomercato. Si tratta di Lazar Samardzic, calciatore tedesco naturalizzato serbo e protagonista con la maglia dell’Udinese. Si tratta di un centrocampista moderno con spiccate doti offensive. L’intesa tra i club è stata raggiunta per circa 20 milioni di euro, il Napoli è adesso in contatto con il calciatore e la proposta di un quinquennale a 2 milioni di euro a stagione è entrata nella fase di definizione.

Perché Samardzic può svoltare la stagione del Napoli

Il giovane talento 21enne ha tutte le caratteristiche per diventare una figura chiave nella squadra di Walter Mazzarri e sfruttare il modulo proposto dal tecnico toscano. È in grado di favorire i passaggi per i terzini, garantendo una spinta costante sulla fascia, e sa verticalizzare in modo pericoloso per gli attaccanti, creando opportunità da gol. Ma le sue doti non si limitano solo alla fase di costruzione del gioco. Samardzic è anche un calciatore pericoloso in fase offensiva. Il suo tiro è insidioso, e può colpire dalla distanza con precisione e potenza.

Inoltre, Samardzic è un pericolo costante nei calci piazzati. La sua abilità nel battere punizioni e calci d’angolo potrebbe favorire la squadra anche in situazioni di palle inattive e sopperire alle difficoltà in fase di costruzione del gioco. Il Napoli ha l’opportunità di plasmare questo giovane talento e di beneficiare della sua qualità per risollevarsi in classifica. Allo stesso tempo, il calciatore potrà disimpegnarsi in palcoscenici ancora più importanti e dimostrarsi un valore aggiunto in una squadra in corsa per obiettivi prestigiosi.