Niente Ancelotti, il Brasile ufficializza il nuovo CT: fu esonerato per colpa di Neymar

Nei giorni scorsi Carlo Ancelotti ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto con il Real Madrid. Una notizia che sembrava nell’aria già da tempo, ma che cozzava in maniera netta con l’accordo che l’ex tecnico del Milan sembrava aver trovato con il Brasile per diventarne il nuovo CT.

Il caos generatosi nelle scorse settimane all’interno della Federazione brasiliana, con le dimissioni del presidente (principale promotore di Ancelotti), ha fatto propendere l’allenatore emiliano per la permanenza a Madrid.

Il Brasile annuncia Dorival Junior: chi è il nuovo CT?

Il Brasile è dovuto ricorrere a una soluzione interna. Esonerato Diniz due giorni fa, la Nazionale verdeoro ha affidato la panchina a Dorival Junior, allenatore che ai tifosi europei dirà poco o nulla, ma che in Brasile è molto conosciuto. Ex calciatore di ruolo centrocampista, classe 1962, ha militato nel Palmeiras, nel Gremio e nel Botafogo tra le tante.

Allenatore dal 2002, ha vinto 2 volte il Campionato Paulista con il Santos nel 2010 e nel 2016. La sua prima esperienza con i bianconeri termina a causa di un diverbio con Neymar lasciato in panchina per due gare consecutive per ragioni comportamentali: verrà esonerato dalla dirigenza bianconera. Nel 2022 ha vinto la Copa Libertadores con il Flamengo.