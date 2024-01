Pafundi, dimostra chi sei: inizia una nuova avventura in Serie B

CalcioWeb

Simone Pafundi è uno dei migliori talenti del calcio ed un prospetto molto interessante anche per la Nazionale italiana. Si tratta di un trequartista in grado di giocare anche in posizione esterna e anche leggermente arretrata sulla linea dei centrocampisti. Il suo punto di forza è il controllo di palla, la visione di gioco e la rapidità.

Nel corso delle ultime esperienze si è dimostrato anche un pericoloso rifinitore e realizzatore. E’ dotato di un mancino magico e si ispira a Totò Di Natale, ex bandiera dell’Udinese. Nel 2023 è stato inserito nella lista dei migliori 60 calciatori nati nel 2006. Cresciuto nelle giovanili dell’UFM Monfalcone, passa all’Udinese nel 2014. E’ protagonista della trafila nelle giovanili e viene promosso anche in prima squadra. Gioca con poca continuità e non mette in mostra tutto il potenziale tecnico.

L’esperienza in Serie B

La trattativa tra Udinese e Reggiana per il passaggio in prestito di Simone Pafundi è ben avviata e l’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il rendimento in bianconero è stato condizionato anche dal modulo attuato dai bianconeri, il 3-5-1-1. Il 3-4-2-1 della Reggiana attuato da Alessandro Nesta, invece, potrebbe esaltare le caratteristiche del calciatore, alle spalle dell’unica punta e al fianco di un altro calciatore di qualità.

La Reggiana è reduce dalla bella vittoria casalinga contro il Catanzaro e si è rilanciata anche per la qualificazione ai playoff. In 19 partite ha conquistato 23 punti, frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. I gol realizzati sono 21, in media poco meno di uno a partita. L’arrivo di un calciatore come Pafundi potrebbe svoltare la fase offensiva: il 17enne è in grado di ‘innescare’ gli attaccanti con facilità e contribuire anche in zona gol. La squadra è in campo per preparare la partita del campionato di Serie B contro il Pisa, nel frattempo potrebbe arrivare un grandissimo talento in grado di svoltare la stagione della squadra di Nesta.