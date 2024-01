Picchiano un ragazzo e attaccano i Carabinieri: arrestati due calciatori | NOMI

CalcioWeb

Una brutta vicenda legata al mondo del calcio e l’episodio nella notte potrebbe portare pesanti conseguenze anche dal punto di vista sportivo. Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, Emanuele Agnello e Francesco Perlingieri, due ex calciatori del Benevento, sarebbero stati fermati per aver aggredito un 19enne in strada.

I due 21enne, rispettivamente trequartista e terzino destro, avrebbero anche reagito ai Carabinieri e l’accusa di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale ha portato all’arresto di entrambi.

Francesco Perlingieri è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Benevento e nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Paganese e giovanili del Frosinone. Il trequartista Agnello ha fatto anche l’esordio in Serie B.