Pronostici 19ª Giornata di Serie A: il girone d’andata si chiude col botto

CalcioWeb

Nuovo anno e nuove sfide per la Serie A. Il ritorno in campo nel 2024 coincide con la 19ª Giornata di Serie A, ultima gara del girone d’andata. In palio il titolo di campione d’inverno e una nuova sfida tra Inter e Juventus separate da appena 2 punti nella lotta scudetto. Insegue il Milan, staccato ma voglioso di blindare il terzo posto.

Dietro è bagarre con 6 squadre in lotta per l’Europa. Situazione bollente anche dietro con 6 squadre raccolte nello spazio di 5 punti. Il girone d’andata può finire con il botto. Vediamo i pronostici della redazione di Calcioweb.

Pronostici 19ª Giornata di Serie A

Bologna-Genoa MG 1-3 Casa

Obiettivo: cancellare il ko contro l’Udinese. Il Bologna vuole archiviare subito il passo falso dell’ultima gara di campionato e riscattarsi già a partire dalla gara del venerdì sera che apre, in anticipo, la 19ª Giornata di Serie A. Ferguson fuori per squalifica, davanti confermato Zirkzee. Il Genoa non resterà a guardare. Scegliamo: Multi Gol 1-3 Casa.

Inter-Verona 1

Dopo il pareggio in casa del Genoa, l’Inter è decisa a tornare a vincere per blindare il titolo di Campione d’Inverno. I 22 punti in 9 gare dei nerazzurri valgono il secondo miglior rendimento casalingo dietro la Juventus. Lautaro è recuperato e scalpita per aumentare i 23 gol segnati dall’Inter in casa, miglior rendimento casalingo di quello che, con 42 reti, è il miglior attacco della Serie A. Poche chance per il Verona che ha già perso Hien e rischia di avere qualche giocatore ‘distratto’ dalle voci di mercato. Segno: 1 fisso.

Frosinone-Monza MG 1-3 Casa

Appena 1 punto nelle ultime 5 gare per il Frosinone e una situazione di classifica che, rispetto all’ottima partenza, rischia di risucchiare i ciociari verso l’affollata lotta per non retrocedere. Il Monza ha appena 3 punti in più e di punti, nelle ultime 5 gare giocare, ne ha fatti 4. Andamento altalenante per entrambe, ma in casa il Frosinone ha dimostrato di poter fare bene con 17 punti raccolti in 9 gare: scegliamo Multi Gol 1-3 casa.

Lecce-Cagliari 1X + Over 1.5

Scontro salvezza fra Lecce e Cagliari, in palio punti pesanti. Il Lecce viene da 2 ko consecutivi, è ancora distante dalla zona salvezza, ma con una vittoria nello scontro diretto potrebbe mettere un mattoncino importante in vista della seconda metà di stagione. Il Cagliari viene dal ko di Coppa Italia contro il Milan e in Serie A non vince da 3 giornate. Scegliamo una doppia chance 1X con un Over 1.5 dovuto ai 31 gol subiti dal Cagliari e alla media di circa 1 gol a partita segnato da entrambe le squadre (19 il Lecce e 16 il Cagliari).

Sassuolo-Fiorentina GG

Sassuolo pericolosamente in caduta libera. Solo 1 punto nelle ultime 5 gare, seconda peggior difesa del campionato e zona retrocessione distante appena 2 punti. I neroverdi ospitano una Fiorentina capace di vincere 5 delle ultime 4 gare, con un bottino di 33 punti complessivi che le vale il quarto posto e la temporanea zona Champions. Due squadre offensive che, per ragioni diverse, vogliono fare punti: almeno un gol a testa.

Empoli-Milan 2

Il Milan cerca un successo che gli permetterebbe di chiudere il girone d’andata a quota 39 punti, restare in scia di Inter e Juventus e blindare il terzo posto. Bennacer e Chukwueze fuori per la Coppa d’Africa, solita emergenza difensiva per i rossoneri che dovranno impiegare Theo Hernandez centrale o affidarsi al rientrante Gabbia con Kjaer. In trasferta non arriva una vittoria da 4 partite: contro l’Empoli, che in casa ha il peggior rendimento stagionale, sarà la volta buona? Scegliamo il 2.

Torino-Napoli MG 1-3 Ospite

Una delle partite più difficili della giornata. Forma altalenante per il Torino che nelle ultime 3 gare ha raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. I granata sono la classica squadra che può mettere chiunque in difficoltà, soprattutto in casa, ma che ha anche qualche strano passaggio a vuoto. Il Napoli, una sola vittoria nelle ultime 5 gare, perde Osimhen e Anguissa per la Coppa d’Africa, Meret per infortunio. Gara tosta, servirà una buona prova offensiva ai partenopei per fare risultato: scegliamo quindi il Multi Gol 1-3 Ospite.

Udinese-Lazio MG 1-3 Ospite

Buon momento per la Lazio che viene da due vittorie consecutive e cerca il tris in casa di un’Udinese che, grazie ai 5 punti raccolti nelle ultime 3 gare, si è chiamata fuori temporaneamente dalla zona retrocessione. L’attacco dei biancocelesti segna una media di un gol a partita, contiamo che rimanga tale: Multi Gol 1-3 Ospite.

Salernitana-Juventus X2 + Under 4.5

In Coppa Italia non c’è stata storia, netto 6-1 per i bianconeri. Secondo ‘set’ in campionato, a campi invertiti, con grande voglia di rivalsa da parte dei campani. La Juventus è in forma e vuole restare in scia dell’Inter, la Salernitana, nonostante abbia fatto riposare diversi titolari per la gara di campionato, resta pur sempre l’ultima in classifica. Ci tuteliamo con una doppia chance: X2 + Under 4.5.

Roma-Atalanta GG

Ultima gara della giornata. La Roma ospita l’Atalanta dopo le fatiche di Coppa Italia e le news dirigenziali che confermano l’addio a Tiago Pinto già nel mese di febbraio. I bergamaschi sono in forma: 3 vittorie nelle ultime 5, rotondo successo in Coppa Italia. Le due squadre lottano per un posto in Europa, con ambizioni di Champions League. Sono separate da 1 punto, ne cercano entrambe 3: ci affidiamo al segno gol.

Pronostici 19ª Giornata di Serie A: la schedina

Bologna-Genoa MG 1-3 Casa

Inter-Verona 1

Frosinone-Monza MG 1-3 Casa

Lecce-Cagliari GG

Sassuolo-Fiorentina GG

Empoli-Milan 2

Torino-Napoli MG 1-3 Ospite

Udinese-Lazio MG 1-3 Ospite

Salernitana-Juventus X2 + Under 4.5

Roma-Atalanta GG