Si finge malato: Rashford dello United stangato con una maxi-multa

Problemi fuori dal campo per Marcus Rashford del Manchester United, grandissimo talento ma condizionato da qualche ‘colpo di testa’. Il 26enne inglese è stato sanzionato con una maxi-multa da oltre 760mila euro (due settimane di stipendio), per aver saltato una sessione di allenamento fingendosi malato. Il caso era scoppiato dopo la vittoria dei Red Devils contro il Newport nel match di Coppa d’Inghilterra.

“E’ una questione interna, e nelle prossime ore la affronteremo”, aveva dichiarato l’allenatore Ten Hag. I tabloid inglesi hanno pubblicato le fotografie della notte brava trascorsa dal calciatore a Belfast, a meno di 48 ore dalla partita. Come riporta anche l’Ansa una carrellata di immagini hanno documentato la giornata ad altissimo tasso alcolico del centravanti dello United, in compagnia dell’amico calciatore Ro-Shaun Williams.

Rashford è stato convocato d’urgenza dal club e le scuse non sono bastate per evitare la stangata economica. La vicenda non dovrebbe condizionare il futuro del calciatore, legato da un contratto con lo United fino al 2028, con un ingaggio annuale che supera i 12 milioni di euro.