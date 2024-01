Roma, la prima di De Rossi è vincente: esordio dai due volti contro l’Hellas | CLASSIFICA

CalcioWeb

E’ iniziata con una vittoria l’esperienza di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. E’ andata in scena la prima partita della 21ª giornata del campionato di Serie A e la sfida dell’Olimpico è stata dai due volti per i padroni di casa. Grande emozione prima del fischio iniziale per il doppio omaggio: prima gli striscioni in onore di José Mourinho, poi l’accoglienza per il nuovo allenatore De Rossi.

La Roma si schiera con El Shaarawy e Dybala alle spalle di Lukaku, gli ospiti rispondono con Saponara e Suslov dietro Djuric. Partenza fortissima dei giallorossi e uno-due micidiale: doppio assist di El Shaarawy prima per Lukaku e poi per Pellegrini. Il difensore Huijsen sfiora il terzo gol, si va all’intervallo sul 2-0.

Nella ripresa in campo Bonazzoli. Grande occasione dell’Hellas Verona per rientrare il partita, l’attaccante Djuric calcia il rigore alle stelle. Al 76′ gli ospiti accorciano le distanze: tiro dalla distanza di Folorunsho e brutto errore di Rui Patricio. Nel finale il risultato non cambia: finisce 2-1.

La classifica

Inter 51

Juventus 49

Milan 42

Fiorentina 34

Atalanta 33

Lazio 33

Bologna 32

Roma 32

Napoli 31

Torino 28

Monza 25

Genoa 22

Lecce 21

Sassuolo 19

Frosinone 19

Udinese 18

Cagliari 18

Verona 17

Empoli 13

Salernitana 12