Roma, subito Daniele De Rossi in panchina: perché è una scelta obbligata

E’ notte fonda in casa Roma dopo la sconfitta contro il Milan, l’ennesima di una stagione sempre più deludente. La sfida della 20ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 3-1 con i gol realizzati da Adli, Giroud e Theo Hernandez. Per gli ospiti inutile il gol su calcio di rigore di Paredes. La classifica della Roma è pessima, quasi drammatica: attualmente occupa la nona posizione in classifica con appena 29 punti conquistati in 20 partite frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

La recente sconfitta contro il Milan ha messo in luce molte delle criticità emerse dai giallorossi durante questa prima parte di campionato ed uno scossone è inevitabile. L’allenatore José Mourinho si trova sotto la lente d’ingrandimento e non sembra più in grado di risollevare la situazione. La squadra giallorossa ha faticato a trovare una certa continuità di gioco e i risultati non sono stati all’altezza delle ambizioni del club. In più il gioco è molto deludente, la squadra è piatta e non riesce a cambiare passo con velocità e l’involuzione dei big della squadra è evidente. Solo alcune individualità di Lukaku e Dybala hanno evitato altre sconfitte e una classifica ancora più preoccupante.

La Roma è stata spesso troppo prevedibile e priva di creatività in fase di costruzione del gioco, i centrocampisti non sono all’altezza e addirittura un calciatore forte come Pellegrini non è un titolare inamovibile. Inoltre, il reparto difensivo ha mostrato fragilità in diverse occasioni, concedendo gol evitabili ed errori individuali e di squadra.

Roma, la soluzione De Rossi

I giallorossi sono attualmente fuori dalla zona Europa e molto distanti dalla lotta per lo scudetto. L’organico non è sicuramente attrezzato per la lotta al titolo, ma non è nemmeno inferiore a squadre come Fiorentina, Bologna, Atalanta o Lazio. Il nono posto in Serie A non accettabile per una squadra come la Roma, in Coppa Italia è già fuori e in Europa League dovrà passare dagli spareggi. La squadra non sembra seguire più l’allenatore.

Una soluzione potrebbe essere quella di affidare la panchina a un tecnico ad interim, come ad esempio Daniele De Rossi. L’ex centrocampista romanista è molto rispettato nell’ambiente giallorosso e potrebbe portare una nuova motivazione alla squadra. La stagione è ancora lunga e la distanza dal quarto posto è comunque 5 punti. Un cambio temporaneo sulla panchina potrebbe essere una soluzione per salvare la stagione e programmare il futuro con l’arrivo di un big in panchina dalla prossima stagione.

Le qualità di Mourinho non sono in discussione, semplicemente è finito un ciclo.