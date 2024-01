Salernitana, da Maggiore a… minore: prima il gol contro la Juve poi l’espulsione | VIDEO

CalcioWeb

E’ in corso Salernitana-Juventus, sfida valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri è chiamata alla reazione dopo la vittoria dell’Inter nella sfida contro il Verona, la compagine di Filippo Inzaghi ha ritrovato grande fiducia dopo il blitz proprio contro l’Hellas.

In avvio forcing dei bianconeri, ma il risultato non si sblocca. Al 39′ il gol dei padroni di casa siglato da Giulio Maggiore. Proprio il centrocampista è protagonista in negativo nel secondo tempo. Al 53′, già ammonito, ferma Rabiot. La decisione dell’arbitro è inevitabile: rosso e Salernitana in 10.