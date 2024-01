Serie A, subito uno scossone nel 2024: rischio penalizzazione e ribaltone di classifica

CalcioWeb

Il 2024 potrebbe regalare subito un ribaltone in Serie A. Il Genoa, squadra protagonista di un ottimo inizio di stagione, deve fare in conti con problemi legati alle ritenute Irpef e rischia punti di penalizzazione. Il motivo? Un errore di procedura che ha determinato un ritardo di circa 2-3 giorni nella consegna della documentazione relativa al versamento di una parte delle ritenute Irpef entro il 16 novembre 2023. E’ quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’.

La Covisoc ha registrato il ritardo e comunicato l’anomalia alla Procura Federale per le verifiche. Il procuratore Giuseppe Chiné ha aperto un fascicolo per determinare eventuali violazioni. Tre i possibili scenari: il procuratore potrebbe non ravvedere violazioni e chiedere l’archiviazione; potrebbe procedere con il deferimento e il conseguente processo davanti al Tribunale federale; si potrebbe trovare un accordo attraverso un patteggiamento. Il Genoa rischia una penalizzazione da uno a tre punti.

La classifica

Inter 45 Juventus 43 Milan 36 Fiorentina 33 Bologna 31 Atalanta 29 Roma 28 Napoli 28 Lazio 27 Torino 24 Monza 22 Genoa 20 Lecce 20 Frosinone 19 Udinese 17 Sassuolo 16 Verona 14 Cagliari 14 Empoli 13 Salernitana 12