Serie A, gli squalificati: il provvedimento alla Roma per i cori e il lancio di un seggiolino

CalcioWeb

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 18ª giornata del campionato di Serie A. Lo scatto più importante è stato effettuato dalla Juventus, in grado di imporsi con il punteggio di 1-0 contro la Roma. Si ferma l’Inter contro il Genoa, adesso in vantaggio di appena due punti sulla squadra di Allegri. Vittoria con il minimo sforzo del Milan (1-0 al Sassuolo).

L’Atalanta vince contro il Lecce, tre punti importanti anche per Fiorentina e Salernitana. Si ferma il Bologna, sconfitto 3-0 dalla sorprendente Udinese. Pareggi in Napoli-Monza e Cagliari-Empoli.

La Roma è stata sanzionata con 12.000 euro di multa per i cori contro Vlahovic e per il lancio del seggiolino che ha colpito un supporter bianconero.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa sette minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni e nel recinto numerosi contenitori di plastica cilindrici di piccole dimensioni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semi-pieno e nel recinto una lattina; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARIC Mirko (Monza): per avere, al 50° del secondo tempo, dalla panchina, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale e lanciato un pallone sul terreno di giuoco al fine di ritardare la ripresa della gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CACACE Liberato Gianpaolo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FERGUSON Lewis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LOCATELLI Manuel (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

BARELLA Nicolo (Internazionale): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

DI LORENZO Giovanni (Napoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 (QUARTA SANZIONE)

NGONGE Cyril Jean (Hellas Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00

PALLADINO Raffaele (Monza): ammonizione (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressione irriguardosa agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

MAZZARRI Walter (Napoli): ammonizione (Terza sanzione); per avere inoltre, al 37° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FINI Tommaso (Bologna): per avere, al 37° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore avversario che si apprestava ad abbandonare il terreno di giuoco.