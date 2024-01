Serie B, gli squalificati dopo la 21ª giornata: out 10 calciatori

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 21ª giornata del campionato di Serie B. Non si ferma la corsa strepitosa del Parma, in grado di vincere senza problemi in trasferta contro la Sampdoria. Colpo grosso anche della Cremonese sul campo dello Spezia e del Pisa a Lecco.

Tonfo del Venezia sul campo del Cosenza, la sfida si è conclusa sul risultato di 4-2. Vittorie casalinghe di Feralpisalò contro il Catanzaro e del Palermo contro il Modena. Pareggi scoppiettanti in Ascoli-Bari e Reggiana-Como.

Gli squalificati in Serie B

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 23 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco che, costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per due volte; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

BRUNORI Matteo Luigi (Palermo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

PERGREFFI Antonio (Modena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASIRAGHI Daniele (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIGARINI Luca (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FALASCO Nicola (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GIRMA Natan (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LEMMENS Mats Leentje (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MASINI Patrizio (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PORTANOVA Manolo (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TUTINO Gennaro (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LOCATELLI Alessio (Lecco): per avere, al 31° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, criticato in modo irrispettoso l’operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.