Serie B, gli squalificati dopo la 22ª giornata: maxi-multa al Palermo

La stagione in Serie B entra sempre più nel vivo e il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 22ª giornata. In chiave promozione vittoria importante del Venezia contro la Ternana (1-0) e della Cremonese contro il Brescia (1-0). Tonfo del Parma sul campo del Modena (3-0).

Colpaccio in trasferta della Reggiana sul campo del Bari e della Sampdoria contro il Cittadella. In zona salvezza 5 gol della Feralpisalò al Lecco, blitz del Cosenza contro il Sudtirol.

Gli squalificati in Serie B

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 30 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi e quattro fumogeni, sul terreno di giuoco un fumogeno che, al 9° del primo tempo, costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto ed infine lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco sei fumogeni che costringevano l’Arbitro, in due occasioni, ad interrompere la gara per complessivi cinque minuti, e lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni che costringevano l’Arbitro, in due occasioni, ad interrompere la gara per complessivi quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ODENTHAL Cas Ruben (Como): per avere, al 15° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FAVILLI Andrea (Ternana): per avere, al 46° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un epiteto offensivo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANDRADE David Nicolas (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BENALI Ahmad (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BRIGHENTI Nicolo (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DO LAGO PONTES ESTEVES Tomas (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GHILARDI Daniele (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TRAMONI Lisandru (Pisa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GORETTI Roberto (Reggiana): per avere, al 40° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato reiteratamente l’operato arbitrale.

f) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VIOLA Luigi (Cosenza): per avere, al 19° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.