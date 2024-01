Follia in Serie C, il padre di Shpendi entra in campo e colpisce il portiere | VIDEO

CalcioWeb

Episodio folle nel campionato di Serie C, al termine della partita Cesena-Olbia per la 20ª giornata del Girone B. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Corazza dopo 20 minuti. Il padre di Cristian Shpendi, attaccante del Cesena, è entrato in campo per aggredire il portiere avversario, Filippo Rinaldi.

L’uomo si avvicina al centro del campo, arriva a contatto con l’estremo difensore avversario e lo colpisce al volto. L’aggressore è stato fermato dai calciatori in campo e da altri componenti della panchina. Secondo le ultime notizie, la furia dell’uomo si sarebbe scatenata in seguito ad un colpo sferrato da Rinaldi a Shpendi, con l’attaccante del Cesena costretto ad uscire per una brutta ferita.

🔴 Incredibile quanto accaduto a Cesena, alla fine della gara tra i padroni di casa e l’Olbia. Il padre del gioiello bianconero Shpendi é entrato in campo e ha aggredito il portiere avversario Rinaldi, che nel corso del match aveva causato una ferita a un sopracciglio al figlio. pic.twitter.com/H4snpVSzW3 — Filippo Maggi (@Filippomaggi97) January 7, 2024