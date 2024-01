Stadio Fiorentina, le dichiarazioni di Renzi alimentano la preoccupazione

CalcioWeb

La Fiorentina è reduce dalla bella qualificazione in semifinale di Coppa Italia contro il Bologna e la prima parte di stagione è stata di altissimo livello. Un argomento caldo è quello dello stadio e la questione continua a scatenare motivi di discussione.

“Sono curioso da cittadino di capire, sempre da cittadino, come si possono buttare i soldi senza avere la copertura dell’intero importo del progetto: non si è mai visto un progetto che si fa senza avere i soldi”. Sono le dichiarazioni di Matteo Renzi, senatore e leader di Iv, e grande tifoso della Fiorentina sul progetto del Comune di Firenze per il restyling dello stadio Artemio Franchi.

“Qui manca metà del budget, non si riesce a capire dove prenderanno i soldi”, ha aggiunto, a margine della presentazione del libro ‘Le avventure di un innovatore’, di Federico Marchetti. “E’ un rabbercio che non sta in piedi, credo che dentro il suo cuore lo sappia anche Nardella. Comunque ormai è andata, fra cinque mesi Nardella sarà a Bruxelles, il problema è risolto, si occuperà di altro lui, e credo che alla fine il problema non è se la Fiorentina gioca lontano da Firenze, il problema è che Nardella quando avrà finito sarà lontano da Firenze e ci sarà un altro sindaco, o sindaca che sarà, e si occuperà di questa vicenda. Non è un tema di Nardella”, conclude Renzi.