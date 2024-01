La Supercoppa italiana è dell’Inter! Lautaro Martinez nel finale condanna il Napoli

CalcioWeb

Napoli e Inter non si sono risparmiate nella finale della Supercoppa italiana all’Al-Awwal Park di Riyadh e la partita è stata nel complesso equilibrata. I nerazzurri non hanno sfruttato le occasioni e il gol annullato a Lautaro Martinez ha rovinato inizialmente i piani al tecnico Simone Inzaghi. Il finale di partita della compagine di Walter Mazzarri è stata condizionata dall’espulsione di Simeone per doppia ammonizione. Un gol nel finale di Lautaro Martinez ha deciso il match.

Il Napoli gioca con il tridente formato da Kvara, Simeone e Politano, l’Inter risponde con la solita coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram. La prima vera occasione è per Dimarco, l’esterno nerazzurro sfiora il palo. Tiro di Calhanoglu, poi ci prova Lautaro Martinez. Al 38′ gol annullato al ‘Toro’ per il fuorigioco di Thuram. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa Kvara mette in difficoltà Sommer, poi l’ammonizione di Simeone. Al 60′ l’attaccante del Napoli è ingenuo: pestone dell’argentino al difensore Acerbi, secondo giallo e rosso. Entrano Carlos Augusto e Frattesi per l’Inter, Lindstrom e Raspadori per Mazzarri. All’81’ Inzaghi risponde con Arnautovic e Sanchez al posto di Dimarco e Thuram. Grande occasione per Mkhitaryan, tiro alto di poco. In pieno recupero è Lautaro Martinez a regalare la Supercoppa all’Inter. Finisce 0-1.