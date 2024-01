“Solo Maignan ha sentito i cori razzisti”: la versione che circola sui social

CalcioWeb

Il caso legato ai cori razzisti rivolti a Mike Maignan ha fatto il giro del mondo. Il portiere del Milan, nel corso del primo tempo della sfida contro l’Udinese di sabato sera, ha abbandonato il terreno di gioco dopo aver richiamato l’attenzione dell’arbitro in merito ad alcuni insulti razzisti che gli sarebbero stati rivolti dalla Curva dell’Udinese.

Mentre l’Udinese è al lavoro per individuare i responsabili, dai social legati al tifo bianconero non arriva una condanna ma un cambio di prospettiva a difesa dei tifosi presenti allo stadio: e se questi cori razzzisti li avesse sentiti solo Maignan?

“Solo Maignan ha sentito i cori razzisti”

Una pagina Instagram legata al tifo organizzato friulano, “Curva Nord Udine Amarcord“, ha postato una storia nella quale dichiara: “una cinquantina di telecamere, microfoni, forze dell’ordine, 25.000 persone allo stadio e l’unico ad aver sentito questi fantomatici cori razzisti è stato Maignan??? Presidente Fifa che rimane indignato dopo aver lucrato tutto il possibile sul calcio, presidente CONI che condanna ovviamente il gesto che però non è stato verificato da nessuna forza dell’ordine o giudice sportivo! Gente che condanna la nostra curva perché Tizio ha sentito al bar la mamma di Caio a cui la sorella di Sempronio gli ha detto che l’amico ha visto al tg che… Ma di cosa stiamo parlando?! Come le pecore, in tv o nei social dicono una cosa e tutti ci credono? Prima di diffamare una tifoseria, una gente, un popolo che ci siano delle prove almeno“.