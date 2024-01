Udinese-Lazio: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

L’Udinese per allontanare la zona retrocessione, la Lazio per continuare la rincorsa all’Europa. Tre punti importanti, per obiettivi diversi, in palio nella gara che avrà luogo nel pomeriggio di domenica 7 gennaio alla “Dacia Arena”. Vediamo i dettagli del match.

Udinese-Lazio: probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca.

All. Cioffi

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Semedo, Zemura

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

All. Sarri

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Immobile, Luis Alberto

Udinese-Lazio: orario

La partita tra Udinese e Lazio, valida per la 19ª Giornata di Serie A, si disputerà domenica 7 gennaio, alle ore 15:00, presso la “Dacia Arena” di Udine.

Udinese-Lazio: pronostico

Buon momento per la Lazio che viene da due vittorie consecutive e cerca il tris in casa di un’Udinese che, grazie ai 5 punti raccolti nelle ultime 3 gare, si è chiamata fuori temporaneamente dalla zona retrocessione. L’attacco dei biancocelesti segna una media di un gol a partita, contiamo che rimanga tale: Multi Gol 1-3 Ospite.

Udinese-Lazio: diretta tv

Udinese-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).