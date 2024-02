Al-Wakra-Al-Sadd interrotta: il presidente entra in campo | VIDEO

CalcioWeb

Episodio incredibile in Qatar durante la 14ª giornata di campionato nel corso della partita tra Al-Wakra-Al-Sadd. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. L’Al’Al-Sadd si conferma in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio proprio sull’Al-Wakra.

Episodio clamoroso nel corso della partita. La sfida è stata interrotta per alcuni minuti: il presidente dei padroni di casa è entrato in campo per contestare la decisione dell’arbitro di assegnare un calcio di rigore alla squadra avversaria e ha chiesto ai suoi calciatori di uscire dal campo. Solo dopo diversi minuti è stato convinto ad abbandonare il campo. Il risultato? Il rigore sbagliato da Akram Afif.

Scène incroyable au championnat du Qatar.

Le match entre Al Wakrah et Al Sadd a été interrompu pendant quelques minutes.

Le président d'Al Wakrah est entré sur le terrain pour contester les décisions de l'arbitre durant ce match.