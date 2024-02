“Mi vedete preoccupato?”, Ancelotti su Mbappè al Real Madrid: la risposta è da sopracciglio all’insù

CalcioWeb

Avrà probabilmente l’attacco più forte del mondo con il tridente Mbappè, Vinicius, Rodrygo, con Bellingham a supporto e il giovane Endrick da raffinare per permettergli di raggiungere il pieno potenziale da fenomeno al quale può ambire. Eppure Carlo Ancelotti non si scompone. Troppi anni di carriera alle spalle, da calciatore prima e allenatore poi. Nessuna distrazione, testa sul Rayo Vallecano, più importante di qualsiasi cosa. Anche di Mbappè.

Mbappè al Real Madrid: Ancelotti fa muro a ogni domanda

L’annuncio dell’addio di Mbappè dal PSG a parametro zero ha scosso il mondo del calcio ed era inevitabile che fosse l’argomento principale anche della conferenza stampa della viglia della sfida tra Real Madrid e Rayo Vallecano. I ‘Blancos’ sono, infatti, la destinazione più gettonata per il prossimo capitolo della carriera del campione francese.

Ancelotti però non ne vuole sentir parlare, al punto da respingere ogni domanda. “Vede Mbappé più vicino?“, il primo tentativo dalla stampa. Risposta: “guardo e ascolto quello che succede. Capisco che por voi è il tema del giorno, ma per noi l’importante è la partita di domani col Rayo Vallecano. Dobbiamo far bene, e chiedere bene la stagione, questo è ciò che conta“.

Secondo tentativo. “Ma nello spogliatoio si è detto qualcosa in merito?“. A vuoto anche questo: “si, abbiamo parlato della partita col Rayo, guardando dei video. Siamo coscienti che si tratta di una partita vitale per la stagione“. Terzo tentativo, si va sul personale: “a lei personalmente le piacerebbe avere Mbappé la prossima stagione?“. Niente da fare anche questa volta: “a me ciò che piacerebbe è finire bene la stagione, vincere titoli. Questo è ciò che mi piacerebbe e l’obiettivo per il quale stiamo lavorando. Alla prossima stagione manca un sacco di tempo“.

Ultima possibilità: “è preoccupato per ciò che sta per arrivare, con mesi pieni di domande su Mbappé? Pensa che possano condizionare lo spogliatoio?“. La risposta è da sopracciglio all’insù: “mi vedi colpito in questo momento? Preoccupato? No, vero? Beh, le prossime conferenze stampa saranno come questa“.