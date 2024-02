Astori, presentate iniziative a 6 anni dalla morte

CalcioWeb

A 6 anni dalla morte di Davide Astori sono state presentate quest’oggi a Palazzo Vecchio a Firenze una serie di iniziative dell’Associazione Davide Astori-Ets. In particolar modo un evento che si svolgerà a Roma il 9 marzo prossimo sulla sostenibilità e lealtà sportiva, alla presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi, del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente della Figc Gabriele Gravina.

“Riteniamo che tutte le società debbano partire dalla stessa riga, osservare tutte le stesse regole, in particolare in materia di bilancio”, ha spiegato Luigi Miranda, presidente dell’associazione.

“Una società che ha una perdita consistente e che utilizza tali somme per acquistare i migliori atleti pagando loro onerosi ingaggi è illegittimamente avvantaggiata rispetto a chi ha una gestione seria, corretta, senza perdite e debiti, prestando attenzione anche ai vivai ed alla formazione dei ragazzi. Gli esempi virtuosi debbono essere valorizzati e non penalizzati dalle regole”.

Allo stadio Franchi di Firenze in occasione di Fiorentina-Roma si svolgerà una raccolta di fondi in favore della popolazione di Campi Bisenzio, duramente colpita dall’alluvione del 2 e 3 novembre scorsi. Infine l’inaugurazione di un campo a Milano in nome di Astori.