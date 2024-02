Atalanta-Sassuolo: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

L’Atalanta ospita il Sassuolo nella sfida del saturday night della 25ª Giornata di Serie A. I bergamaschi vogliono dare continuità a un buon momento in termini entusiasmo e risultati per consolidare un piazzamento fra le prime 4 che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Il Sassuolo ha bisogno di fiducia e punti per lasciarsi alle spalle la zona retrocessione. Vediamo i dettagli del match.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lookman, Palomino

All. Gasperini

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Berardi, Obiang, Toljan, Volpato

All. Dionisi

Il pronostico di Atalanta-Sassuolo

Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime 5 per l’Atalanta che ha raccolto 13 punti. I bergamaschi stanno vivendo un ottimo momento e vorrebbero consolidare il piazzamento Champions League. Diametralmente opposto il momento del Sassuolo che nelle ultime 4 gare ha raccolto appena 1 punto, stessa lunghezza che separa i neroverdi dalla zona retrocessione. Per noi è 1 fisso.

L’orario di Atalanta-Sassuolo

La partita tra Atalanta e Sassuolo, valida per la 25ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 17 febbraio alle 20:45 al “Gewis Stadium” di Bergamo.

La diretta tv di Atalanta-Sassuolo

La partita Atalanta-Sassuolo sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).