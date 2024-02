Betis-Bilbao, l’assistente sbatte contro una telecamera: brutta ferita al volto | FOTO

CalcioWeb

La Liga spagnola ha regalato la partita tra Betis e Bilbao e il risultato di 3-1 ha rilanciato le ambizioni di classifica dei padroni di casa. Le reti sono state realizzate da Avila, l’autogol di Berchiche e Johnny. Per gli ospiti inutile la marcatura di Gorka Guruzeta per il momentaneo 2-1.

Disavventura nel corso della partita per Guadalupe Porras. Come confermano alcune foto pubblicate sui social, l’assistente ha sbattuto il viso contro una telecamera, riportando una ferita sanguinante. L’episodio si è verificato nel primo tempo in occasione del gol del vantaggio del Betis. La donna è stata portata via in barella e trasportata in ambulanza fuori dallo stadio.

Así ha quedado el rostro de Guadalupe Porras tras chocarse con una cámara de tv. Está bien, pero ha sido trasladada al hospital para ser sometida a pruebas por precaución. Mucho ánimo para ella👏🏻💪🏼. pic.twitter.com/EONTSzb8hA — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) February 25, 2024