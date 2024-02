Bodo Glimt-Ajax: svista dell’arbitro nel match di Conference League | FOTO

CalcioWeb

Non solo l’Europa League, si sono giocate anche le partite di Conference League. La sfida tra Bodo Glimt e Ajax si è conclusa sul risultato di 1-2 dopo i tempi supplementari. Vantaggio degli olandesi con Steven Berghuis, all’83’ il pareggio di Patrick Berg.

Ai tempi supplementari è Kenneth Taylor a siglare il gol del definitivo 1-2. La partita ha fatto discutere anche per una svista arbitrale. Un tiro dei padroni di casa viene ‘parato’ da Borna Sosa, difensore dell’Ajax. Il direttore lascia proseguire, poi viene richiamato al monitor. La decisione dell’arbitro? Un fallo in attacco però invertito dal direttore di gara. L’episodio è risultato decisivo per il risultato finale.