Bologna-Lecce: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

Il Bologna, ormai non più sorpresa ma lieta conferma della stagione, cerca punti importanti nella 24ª Giornata di Serie A per restare in scia delle squadre che puntano all’Europa. Allo stadio Dall’Ara arriva il Lecce che, dopo un buon inizio di stagione, si ritrova in una situazione complicata in seguito a qualche passo falso di troppo. Una vittoria a testa nell’ultima giornata rende la sfida alquanto imprevedibile. Vediamo le info sulla partita.

Le probabili formazioni di Bologna-Lecce

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Squalificati: Aebischer | Indisponibili: Soumaoro

All. Thiago Motta

Lecce (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

Squalificati: Gendrey | Indisponibili: Dermaku

All. D’Aversa

Il pronostico di Bologna-Lecce

Una vittoria a testa nell’ultima giornata del campionato di Serie A entrambe in rimonta e nei minuti finali. La squadra di Thiago Motta è più forte ed è pienamente in corsa per una qualificazione in Europa. Improbabile un colpo in trasferta del Lecce. Pronostico: 1X.

L’orario di Bologna-Lecce

La partita Bologna-Lecce si giocherà alle ore 15:00 di domenica 11 febbraio presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

La diretta tv di Bologna-Lecce

Bologna-Lecce sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).