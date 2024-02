Bologna incontenibile, che rimonta col Sassuolo! Al Dall’Ara finisce 4-2

CalcioWeb

Il sabato di anticipi della 23ª giornata di Serie A si è concluso con un’altra rimonta e un match ricco di gol. Dopo il Milan, che ha ribaltato il Frosinone, anche il Bologna è riuscito a cambiare le sorti del match contro il Sassuolo, ritrovando una vittoria davvero importante e preziosa.

Il Sassuolo si è subito portato in vantaggio al 13′ con Thorstvedt, al 24′, poi, un’autorete di Viti ha rimesso in parità la partita. Al 34′ Volpato ha riportato il Sassuolo in vantaggio, ma nella ripresa i padroni di casa hanno ribaltato il match. Fabbian ha riportato la sfida in parità al 73′, Ferguson e Saelemaekers, all’83’ e 86′ decidono poi il match. Al Dall’Ara termina 4-2: i rossoblu si aggiudicano il derby emiliano, agganciando così il quarto posto e vedono la Champions League.