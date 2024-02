Altro cambio nella panchina del Napoli: ufficiale Calzona, l’annuncio

CalcioWeb

Mancava solo l’ufficialità e non è tardata ad arrivare: ai microfoni di Sky Sport Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di Francesco Calzona nella panchina del Napoli, al posto dell’esonerato Mazzarri.

I campioni d’Italia cambiano nuovamente allenatore e dopo Rudi Garcia e Mazzarri si affidano a Calzona, terzo tecnico della stagione: non era mai successo prima ad una squadra campione in carica di Serie A.

A differenza di quanto emerso nei rumors odierni, al fianco di Calzona non ci sarà Hamsik. Nello staff del nuovo tecnico del Napoli ci saranno invece il preparatore atletico Sinatti e Bonomi.

Per Calzona subito una prova difficile: mercoledì la sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

Chi è Francesco Calzona

Francesco Calzona è un allenatore di calcio classe 1968. Ex calciatore nel ruolo di centrocampista, nel corso della carriera ha indossato principalmente la maglia dell’Arezzo. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore nel ruolo di vice sulle panchine di Avellino, Verona, Perugia, Grosseto, Alessandria, Sorrento, Empoli, Napoli, Cagliari. Il 30 agosto 2022 viene nominato commissario tecnico della Slovacchia. Adesso il Napoli nell’esperienza più importante della carriera.

L’annuncio di De Laurentiis

“Mazzarri è un amico di famiglia ed è sempre doloroso esonerare un amico. L’ho ringraziato anche per la sua disponibilità nel venirci ad aiutare in un momento di nostra difficoltà. Al Napoli e ai suoi tifosi bisogna, però, riuscire a dare sempre qualcosa in più. Adesso dobbiamo dare spazio e supporto a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia nella gestione Sarri che con Spalletti e conosce l’80% di questo gruppo. Il tempo sarà galantuomo e solo lui ci dirà se questa è stata la scelta giusta. Cerchiamo di aiutarlo, iniziando dalla preparazione della sfida contro il Barcellona. Domani alle 8.30 sarà a qui a Napoli e parleremo, poi andremo a Castelvolturno dove lo presenterò al gruppo e in particolare ai nuovi arrivati fra l’estate scorsa e il mercato di gennaio. Hamsik? Marek è molto intrigato dall’idea di tornare a lavorare per questa società per la quale negli anni ha detto no a top club come Milan e Juventus“, queste le parole del presidente del Napoli.