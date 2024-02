CalcioWeb

La Serie A cambia nome. Nella giornata di oggi è andata in scena l’Assemblea dei club ed è stata accettata l’offerta di Eni. Dopo 25 anni si chiude il sodalizio con Tim e il massimo torneo italiano si chiamerà Serie A Enilive. Secondo ‘Calcio e Finanza’ l’intesa è stata raggiunta per 22 milioni di euro per le prossime tre stagioni, a partire dal 2024/2025.

“Nell’ambito dell’accordo, Enilive darà il suo contributo al mondo del calcio attraverso l’introduzione di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile. Enilive esprime grande entusiasmo per l’avvio della partnership con la Lega Serie A, che consentirà alla società di essere sempre più vicina a tutti gli italiani, e di far conoscere il nuovo brand e la trasformazione che esso rappresenta ai milioni di clienti che ogni giorno già frequentano e vivono la nostra capillare rete di stazioni di servizio”, si legge nella nota.